Tänavune maailmakoristuspäev kogus kokku 205 000 tonni jäätmeid

Maailmakoristuspäeva presidendi ja ülemaailmse võrgustiku juhi Heidi Solba sõnul näitas tänavune maailmakoristuspäev, et pärast Covidi pandeemiat on osalejate arv oluliselt kasvanud, lisandunud on just noori osalejaid – näiteks 32,1 miljoni elanikuga Mosambiigis osales maailmakoristuspäeval ligi 2 miljonit õpilast 1200 koolist.