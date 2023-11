Läti-Valgevene piiril alustas tööd Eesti politseiüksuse neljas rotatsioon

Läti-Valgevene piiril tabatakse ööpäevas keskmiselt 100 ebaseaduslikku piiriületajat. 12-liikmelise politseiüksuse ülesanne on Läti piiril maismaapatrullides osalemine, droonivaatlus ja olukorra monitoorimine. Lähetuse pikkus on kaks nädalat, teatas PPA.

«Seoses Valgevenest tuleva rändesurvega on PPA pakkunud alates 20. septembrist tuge Läti piirivalvele, et toetada lõunanaabreid ebaseadusliku sisserände ohjeldamisel. Oleme lätlasi toetanud nelja ESTPOL8 rotatsiooniga. Kuna rändesurve ei ole lähiajal näitamas vähenemise märke, on PPA vajadusel valmis oma politseiüksust Lätis hoidma ka edaspidi,» ütles Kommusaar.