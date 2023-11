FOTOD ⟩ Tallinna lennujaama lähedal oli liiklus õnnetuse tõttu häiritud

«Täna kell 13.41 teatati häirekeskusele, et Tartu maanteel Tallinna lennujaama lähedal Pühamäe bussipeatuse juures juhtus liiklusõnnetus,» vahendas PPA pressiesindaja. Mõlema sõiduki juhid said viga ja kiirabi viis nad haiglasse.

Politseist lisati, et mõlemad sõidukijuhid olid kained ja juhtimisõigusega. «Liiklus on sündmuskohal taastatud. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.»