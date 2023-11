Muinsuskaitseamet jagas valdkonna parimatele auhindu

Pärandit väärtustav kohalik omavalitsus

Aastaauhinna laureaat on Võru linn: Võru linnavalitsuse järjepidevad ja läbimõeldud püüdlused ajaloolise linnasüdame hoidmisel on silmapaistvad. Linna arengukavas on erilise tähelepanu saanud just vanalinna programm, mille eesmärk on vanalinnas vilka elu- ja äritegevuse arendamine ning mõnusa elu- ja töökeskkonna hoidmine. Võru linnavalitsus panustab sealse vanalinna arengusse nii eelarve kui ka energiaga. Näiteks rekonstrueeriti 2023. aastal ajaloolisesse keskkonda sobituvalt mitu tänavat ning viimastel aastatel on vanalinnas saanud uue hingamise mitu õnnetus seisus olnud maja.

Pärandihoidja

Pisike Rosma küla Põlva külje all oli olemas ammu enne Põlva linna. Rosma külasse on koondunud nii palju väärtusi, et see koht võiks tervikuna olla üks inimeste vääriselupaik. Selleks on see kaudselt ka tunnistatud, kuna külas on kokku 12 riikliku kaitse väärilist mälestist. Ka Rosma elanikud on alati oma küla ajaloo üle uhked olnud ning külaseltsi panus selle säilimisse on olnud märkimisväärne. Viimaste aastate jooksul on hea hoo sisse saanud vana vesiveski renoveerimistööd. Korrastatud on turbiinikanal ja paisu müürid, ankurdatud veski laiali vajuma hakanud seinad ning vahetatud ära katus.