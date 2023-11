VISANDID JA KAART ⟩ Tallinna merevisioon kuulutab linnahallile kadu

Eile tutvustati avalikkusele järjekordset plaani, mis hõlmab linnahalli ja sellest kesklinna poole jääva maa-ala, mis on mõlemad ühtviisi viletsas seisukorras. Linnapea Mihhail Kõlvart (KE) möönis visiooni tutvustades, et linnahall on muinsuskaitse all, kuid ei paistnud seda takistuseks pidavat, öeldes, et kõik tehakse vastavalt regulatsioonidele. Samas on Tallinna linn välistanud näiteks rahvusooper Estonia juurdeehituse, viidates just muinsuskaitselistele piirangutele.

«Mida aeg edasi, seda ebareaalsemaks muutub linnahalli taastamine. See on ka avaliku diskussiooni kõige kriitilisemaks kohaks. Linnahall on selle visiooni keskpunkt ja me anname praegu ausalt teada, et meil on suur mure. On teada, et ükski investor ei tule lihtsalt linnahalli taastama. Ja me saame juba praegu aru, et seda sajaprotsendiliselt taastada polegi võimalik,» lausus Kõlvart.