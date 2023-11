ÕPETAJATE PALGAD ⟩ ELVL: omavalitsused on pandud ebaõiglaselt halba olukorda

«On oluline märkida, et Eesti Haridustöötajate Liit on pöördunud töötüli lahendamiseks Vabariigi Valitsuse ja Haridus- ja Teadusministeeriumi poole. Töötüli lahendamise vastutus lasub Haridus- ja Teadusministeeriumil, sest nende planeerida on õpetajate töötasu kasv riigieelarvesse. Omavalitsused ootavad valitsuselt ja haridusministrilt selgust, kuidas on võimalik sisulisi läbirääkimisi pidada, kui õpetajate töötasu kasvuks raha ette nähtud riigieelarve strateegias järgmiseks neljaks aastaks ei ole. Olukorras, kus valitsus ei suuda koalitsioonilepingus kokku lepitud lubadusi täita ja riigieelarvesse õpetajate töötasu kasvuks lisaraha planeerida, puudub kohalikel omavalitsustel riigi poolne finantsgarantii, et õpetajatele suuremat töötasu maksta,» sõnas Trei.