Kristen Michal: õlitehas võib töötada 2035. aastani

Kliimaminister Kristen Michal selgitas, et riigikohus viitab selgelt, et ehitusloa ja kompleksloa saab välja anda siis, kui tehas kliimaeesmärkide sisse mahub.

«Kliimaministeeriumi analüüs näitab, et õlitehas mahub kliimaeesmärkide sisse kuni 2035. aastani. Kui tehas töötaks sama tehnoloogiaga ka 2035. aastal, moodustaks see 10 protsenti Eesti eesmärkidest ning teised ettevõtted peaksid Eesti eesmärgi täitmiseks tegema ebamõistlike pingutusi,» ütles Michal. «Õlitehase suur keskkonnajälg kahandab uute investeeringute tegemise võimalusi ning vähendab kõigi teiste Eesti ettevõtete konkurentsivõimet. Me leidsime parima võimaliku lahenduse keerulises olukorras, nii saab olemasolevat kasutada piiratud ajas, seejärel tuleb muuta tootmistehnoloogia vähem saastavamaks.»

Olukorras, kus tehas on sisuliselt valmis, otsis kliimaministeerium õiguslikult toimivat lahendust, et tehas oleks võimalik investeeringu tagasiteenimiseks ja töökohtade säilitamiseks praeguse tehnoloogiaga vähemalt tähtajaliselt käivitada. Eesti Energial on kümme aastat aega välja töötada ja rakendada vähem saastavad tehnoloogiad. Nende kasutuselevõtuks on vaja koostada uus keskkonnamõjuhinnang ja taotleda uus kompleksluba.