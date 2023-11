VÕITLUS VAENUÕHUTAJAGA ⟩ Venemeelne propagandist pidi oma portaalist kustutama kümme postitust

«Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet kasutab ähvardusi, et sundida portaali Estljandskije Vedomosti eemaldama postitusi riigi ukrainastumisest ja kasvavast russofoobiast,» kirjutas Hantsom. Tema arvates ei meeldinud ametnikele oletus, et need, kes lammutavad «fašismiga võitlejate» monumente ja keelavad «antifašistlikke sümboleid», teevad seda sümpaatiast fašismi vastu.