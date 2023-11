Mihhail Kõlvart: tekib tunne, et riigile on lasteaiaõpetajad vähem tähtsad kui kooliõpetajad

Kas õpetajad oleksid pidanud streikimisega juba varem alustama? Kõlvarti sõnul suurt vahet ei ole, kas see oleks juba toimunud või alles tuleb. «Aga see ongi streigi eesmärk, see on instrument, mida igas valdkonnas töötajad saavad kasutada, et suunata nii tööandja kui ka ühiskonna tähelepanu enda probleemidele. Need probleemid on väga suured – haridusvaldkonna mured on eksistentsiaalsed: mis meid üldse haridussüsteemis ees ootab, kui me ei suuda õpetajate puudust lahendada?» nentis Kõlvart.