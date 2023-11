TAUST ⟩ Lesk traagilise saatusega balletitähest Anatoli Arhangelskist: läks nii, nagu ta oleks soovinud surra – muusikaga, lähedaste käte vahel

Tulevased armastajad kohtusid esimest korda Tallinna balletikoolis, kui Marika oli 10- ja Anatoli 12-aastane. Ent tõotuste andmiseni altari ees jäi neil siis veel paarkümmend kevadet minna. Esimeselt balletiõpetajalt sai Marika vaid tümitada: «Et midagi ma ei oska ja et mu esihammaste vahe on liiga suur – tõmbusin kapslisse.» Kui õpetaja lõpuks vahetus, puhkes Marika tema käe all õitsele ja kasvas ühe jutiga Estonia teatri balletisolistiks. Nagu Anatoligi.

Saabus aasta 2005. Kuigi ühiseid tantse oli Marikal ja Anatolil olnud varemgi, muutus kõik siis, kui neist said lavapartnerid «Shannon Rose’i» kirglikus lavaloos, mille kangelanna, iiri naine Rose armus inglise ohvitseri. See oli keelatud armastus, mistõttu ka hukule määratud. Päriselus armus kõigepealt Anatoli. Marika elas toona veel koos kellegi teisega, aga meest see ei kõigutanud. Ta oleks justkui vaadanud naise hinge ja tundnud seal ära oma hingesugulase, kes teda kunagi ei reeda. Hilisem elu näitas, et nii ka läks.