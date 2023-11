Vaimse allaandmise esimene samm algab peast, väidab rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Indrek Kannik. Peast, kus tekib mõte, et nüüd, mil valla on pääsenud senist maailmakorda raputavad protsessid – noist ohvriterohkemad Venemaa-Ukraina ja Hamasi-Iisraeli sõda –, on Eesti paraku nii väike, väeti ja tähtsusetu, et pole lootustki neid protsesse mõjutada ning veel vähem on lootust suurte jõudude hoogustuvais kokkupõrkeis enda kaitsmiseks midagi ära teha.