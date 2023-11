Rahandusminister automaksu eranditest: võistlussõidukid maksuvabastust ei saa!

Võrklaeva sõnul pole võistlussõidukite maksust vabastamiseks kaalukaid argumente. «Võistlussõidukitel on selge keskkonnamõju – kulutavad kütust oluliselt rohkem kui näiteks mõni pensionär maal, kes käib korra nädalas autoga poes,» selgitas ta. «Suurusjärgud ka: pension versus kõik võistlusautoga kaasnevad kulud on väga erinevad. Nii keskkonna kui ka puhtalt õigluse aspektist tundub mulle, et see ei ole põhjendatud.»