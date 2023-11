Karis rõhutas ettevõtjatele positiivse ootuse säilimise tähtsust

«See, mis tuleb kolme, viie või kümne aasta pärast, on meie enda teha. Kõigile langustele on varem või hiljem järgnenud kasvuperiood. Selle kasvuperioodi edu sõltub aga meie endi otsustest ja julgusest unistada. Veidi unistamist, lootust ja optimismi käib alati edu juurde,» sõnas Karis.

Tema sõnul jäävad optimismita igal juhul võimalused kasutamata. „Kes ei usu kasvuvõimalustesse, see ei investeeri. Ja kes ei investeeri, sel ei realiseeru kasvuvõimalused sõltumata sellest, kas need võimalused eksisteerisid pelgalt unistustes või olidki päriselt olemas,« sõnas ta. »Kindlad valikud ei vii aga unistusteni. Kui ei oleks optimistidest unistajaid, siis poleks meil tänaseid tehnoloogiaettevõtteid ega ükssarvikuid.«

Karise sõnul ei räägi ta sellest, kuidas võiks valitsus teha Eesti ettevõtluskeskkonda paremaks ja leevendada välisinvestorite võimalikku hirmu Eestisse tulla. »Tahaksin aga tuua välja kolm põhjust, miks võiksime praegusest majanduslangusest tulla läbi paremini kui eelmistest,« sõnas riigipea ettevõtjatele.

„Esiteks kehtib meie puhul sama, mis eelmistes kriisides. Just muutlikud ajad on need, millega toimetulemisel on Eesti ettevõtted olnud alati väga edukad. Neid iseloomustab paindlikkus ja kiire kohanemisvõime, ning oskus pöörata takistused kasvuvõimalusteks ja leida kiiresti uusi turge,» sõnas riigipea.