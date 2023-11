Politsei viis Palestiina meeleavalduselt ära viis inimest

Kell 15 peeti Tallinnas Vabaduse väljakul meeleavaldus, millel viibijad näitasid toetust Palestiina tsiviilelanikele, kes on kannatada saanud või hukkunud Iisraeli ja Hamasi konflikti tagajärjel.



Põhja prefektuuri operatiivjuht Madis Allak sõnas Postimehele, et hinnanguliselt osales meeleavaldusel kuni 300 inimest ning sündmus kulges rahumeelselt. «Andsime meeleavaldusel osalejatele ennetavalt nii meedia kui korraldaja kaudu teada, et keelatud on agressiooni õigustamine ja antisemitismi propageerivate materjalide kasutamine,» sõnas ta.



Kokku eemaldas politsei meeleavalduselt viis inimest ning alustas nende suhtes väärteomenetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb rahvusvahelise kuriteo toetamist ja õigustamist. Kõik juhtumid olid seotud loosungi või sõnastusega «From the river to the sea, Palestina will be free» (Jõest mereni, Palestiina saab vabaks). «See sõnum on tõlgendatav inimsusevastase kuriteo sümboli avaliku eksponeerimisega, kuna sellega nõutakse Iisraeli riigi eksistentsi lõpetamist. Samuti on tegemist antisemiitliku loosungiga, mille kasutamine õigustab inimsusevastaste tegude toimepanekut,» lisas Allak.