Zelenskõi andis juhised valmistuda presidendivalimisteks

«Minu andmetel otsustas Zelenskõi korraldada presidendivalimised järgmisel aastal. Riigipea tegi presidendikantseleile ülesandeks valmistuda valimisteks, mis on kavandatud 31. märtsil 2024. aastal. See näib olevat põhiseaduse tähtaeg ehk märtsi viimane pühapäev. Nad selgitavad seda otsust avalikkusele sellega, et see on väidetavalt läänepartnerite soov. Eelkõige seetõttu, et kui neid valimisi ei korraldata, siis kaotab Zelenskõi legitiimsuse. Eriti selle taustal, et Putin plaanib valimised korraldada märtsis,» rääkis Gontšarenko.