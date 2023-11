Hiina politiseerib aeg-ajalt erinevaid küsimusi. Hiljuti näiteks Fukushima veeküsimus. Jaapani mereandide impordikeeld. Selliseid asju on ka varem juhtunud. Hiina proovib aeg-ajalt saata poliitilisi sõnumeid, kuid need pinged on tavaliselt ajutised.