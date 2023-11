Uus toidukaardisüsteem sunnib abisaajaid leidlikkusele

Uus süsteem, kus abivajajad saavad toiduabipakkide asemel käia ise Rimis toidukaardiga meelepäraseid tooteid valimas, on paljude jaoks väga oodatud toetus, kuid paraku on ka neid, kellele uus kaardisüsteem on toonud rõõmu asemel hoopis meelehärmi.