Reemo Voltri sõnas, et peaministri mõistmist ja arusaamist kohtumisel ei nähtud. «Ei saanud aru, et oleks tõsiselt saadud aru, et probleem on meil päriselt ja väga suur Eestis. Ja ei sisendanud see kohtumine meie edasiste läbirääkimiste suhtes optimismi.»