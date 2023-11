Reformierakondlane: EKRE obstruktsioon parlamendis kahjustab Eesti julgeolekut

«Head suhted ja koostöö liitlastega on Eesti riigikaitse oluline sammas ning koostöö on alati kahesuunaline. Kui tahame, et meie liitlased aitaksid meid, peame toetama ka neid,» sõnas Vaga.

ÜRO juhitav rahuvalveoperatsioon on puhtalt vaatlusmissioon, mille tegevuspiirkond on Lähis-Ida. Täpsemalt Egiptus, Iisrael, Jordaania, Liibanon ja Süüria. Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et järjepidev osalemine ÜRO operatsioonidel on Eesti jaoks olnud oluline ning tõstnud Eesti nähtavust.