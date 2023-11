End kapo töötajana esitlenud kelm varastas eakalt tuhandeid eurosid

76-aastane Tallinnas Lasnamäel elav naine sai telefonikõne tundmatult numbrilt. Helistaja rääkis vene keeles ning esitles ennast kaitsepolitsei töötajana, vahendas Põhja prefektuuri pressiesindaja.

Helistaja teatas, et naise telefonis on viirus, mille abil kurjategijad tahavad varastada raha tema pangaarvelt. Helistaja pakkus naisele võimalust paigaldada telefoni programm, mis telefoni kaitseb. Pärast seda ilmusid naise telefonile mitu korda erinevad numbrid ning helistaja seletas, et käib telefoni kaitsmine.

Pisut hiljem helistas naisele väidetav Swedbanki turvaosakonna töötaja, kes teatas, et petturid hakkavad arvelt raha varastama. Kõne lõppes sellega, et väidetav Swedbanki töötaja sõnas, et kõik on korras. Kokku varastati naise arvelt 6023 eurot.