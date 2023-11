REKONSTRUKTSIOON ⟩ Isa ja tütre surmaga lõppenud avariis osalenud veokijuht: mul on see pilt kõik silme ees

Metallist tugijalg oli välja jäänud aga just vastutulevate autode poole. Pudisoo poolt tulnud Volkswagen mehe ja kolme lapsega põrkas Scania veoki, täpsemalt selle tugijalaga kokku kitsal ja kurvilisel Hara teel enne kella viite.

«Mis moodi ta lahti sai? Ma tegin hommikul tööd, sõitsin Harasse ja tulin tagasi... See tuli lahti ja sel momendil tuli kurvist kohe auto,» rääkis juht, lisades, et tugijala lahti kukkumine on tema jaoks müstika.