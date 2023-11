Rahanduskomisjon ei jõudnud riigieelarve muudatusettepanekute osas kokkuleppele

Rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann (Reformierakond) sõnas Postimehele, et esitatud muudatusettepanekuid veel vaagitakse. «Mis puudutab järgmise aasta riigieelarvet, siis kõik muudatusettepanekute esitajad on saanud oma ettepanekuid tutvustada,» selgitas Akkermann ning lisas, et kui osa muudatusettepanekuid kattuvad, siis osa välistab üksteist. Ametliku seisukohani loodetakse jõuda järgmise teisipäeva istungil.