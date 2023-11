«TÄISTUND» ⟩ Seadus ei kaitse ringihulkuvate koerte eest: «Mu käsi oli vereklomp!»

«Ma olin juba oma koerakese sülle haaranud ja selja pööranud, kui võõrad koerad mulle kallale kargasid, nii et kukkusin käpuli,» meenutab Kaie jubedaid hetki, kui kaks amstaffi tõugu koera teda koduküla tänaval ründasid. «Hoidsin pikali olles oma koerakest ja need koerad hüppasid mulle peamiselt kätte, et teda kätte saada – kuni saidki.»