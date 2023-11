Vaesumine väikelaste põetamisel kaob, kui poliitikud lõpetavad nägelemise

«Ausalt öeldes võtaks see meie peres küll palju pinget maha,» ütles Triin Ellakvere, kes kavatseb tuleva aasta mais 1,5-aastase lapse kõrvalt tööle naasta. Enne lapse sündi elamistingimuste parandamiseks võetud kodulaen on vahepeal intressitõusu tõttu kallinenud pea kolmandiku võrra, samuti on kõvasti kasvanud majapidamiskulud: kulutused elektrile, küttele ja toidule. «Kui laps lasteaias haigeks jääb, on mul kaks võimalust: kas pingutada tõsiselt püksirihma või püüda oma 80-aastase vanaemaga lapse hoidmises kokku leppida, aga arvan, et viimane ei õnnestu, sest tema tervis pole enam kuigi hea. Pealegi on viirusnakkused eakatele ohtlikumad kui noortele,» rääkis Ellakvere.