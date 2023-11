VIDEO ⟩ Liiklusõnnetust lahendav politseipatrull pääses napilt otsasõidust

Politsei tuletab meelde, et teel peatunud politseipatrulli märgates tuleks kiirust vähendada ja olla eriti tähelepanelik. Kui on juhtunud õnnetus, tuleb ohutult peatuda ja veenduda, et keegi viga ei saanud. Lahkuda võib alles siis, kui kõik asjaolud ning edasised tegevused on selged.