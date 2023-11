Info piiripunkti võimalikust sulgemisest paneb bussifirmad tulevikku vaagima

Lux Expressi Eesti ärijuht Ingmar Roos ütles, et nad on jätkanud piiriüleste sõitudega ka pärast Ukraina sõja algust, et pakkuda mõlemal pool piiri sugulussidemeid omavatele inimestele ja kaaluka vajaduse tõttu Venemaad külastavatele isikutele mingeidki võimalusi. «Narva-Ivangorodi piiripunkti sulgemise korral plaanime jätkata minimaalsete ühendusvõimaluste tagamist viisil, kus reisijatel tuleb piiripunkt läbida jalgsi ning teisel pool piiri jätkata reisi seal ootava bussiga,» lisas ta.