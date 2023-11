President Alar Karis jäi haigeks

«Eri nakkused levivad hetkel üsna jõudsalt ning on vastutustundlik näost näkku kohtumisi vältida. Rahu ja turgutust kõigile, keda hiiliv hooajaline nakkus on kätte saanud. Hooligem endast ja teistest,» lisas Karis.

Ägedate ülemiste hingamisteede nakkuste valimipõhiste andmete alusel saab Covid-19 haigestumise intensiivsust hinnata keskmiseks. Muudesse ägedatesse ülemiste hingamisteede nakkustesse haigestumine on samuti kasvutrendis, mis on hooajale iseloomulik.

Terviseamet prognoosis, et kui võtta arvesse see, et vanusrühmas 60+ on vaktsineerimise või läbipõdemise järgne immuunsus ajaga vähenenud ning on suurenenud inimeste arv, kes on koroonaviiruse ja teiste respiratoorsete viiruste suhtes vastuvõtlikud, kasvab suure tõenäosusega selles vanusrühmas järgnevatel nädalatel raskemate haigusjuhtude arv ja haiglaravi vajadus.