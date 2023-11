Ministeerium endiselt õpetajate streigiks põhjust ei näe

Teisipäeval jagas Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) esimees Reemo Voltri, et HTM saatis koolidele laiali e-kirja, kus väitis, et sel reedel toimuv õpetajate hoiatusstreik polevat seadusega lubatud. Tema sõnul on aga kõik nõuded hoiatusstreigiks täidetud ning ta lisas, et tegemist on väärinfoga.