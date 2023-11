Karis kiidab Euroopa Komisjoni otsust alustada läbirääkimisi Ukraina ja Moldovaga

«Ukraina ja Moldova on osa demokraatlikust Euroopast, nad tahavad siia kuuluda ja meie kohus on neid selles igati julgustada ja abiks olla,» ütles Karis.

Presidendi sõnul valmistab Euroopa Komisjoni otsus talle rõõmu. «Nüüd, kus uks on lahti, aitab sellest sisse astuda nende enda püsivus ja sihikindlus ning ka kõigi liikmesriikide toetus. Just Kiievi ja Chișinău senine tahe ja suutlikkus muuta oma maad euroopalikeks õigusriikideks tõi liitumiskutse käegakatsutavaks,» lisas Karis.

«Peatselt saab 20 aastat, kui seni suurim laienemine tõi Euroopa Liitu 10 uut liikmesriiki, Eesti nende seas. Igaüks neist riikidest meie kõrval, olgu selleks näiteks Slovakkia, Läti või Leedu, teab mida tähendab demokraatliku tee valmimine, või mis võinuks olla alternatiiv. Valik on Euroopa või geopoliitiline hall tsoon, kuhu kuuludes ei saa end kunagi kindlalt tunda, kus julgeolek on habras ja heaolu ohustatud.»

Karise sõnul on Ukrainast saanud eesliin võitluses autokraatliku agressiivsuse vastu. «Võideldes riigi ja rahvana ellu jäämise, iseseisvuse ja demokraatia eest on nad samas käinud läbi ka silmnähtava reformitee. Nii ka Moldova, kes valis demokraatlike väärtuste tuleviku hoolimata takistustest, mis on üritanud teda Euroopast kõrvale kallutada.»