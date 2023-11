Tallinnas levitati juudivastaseid lendlehti

Ida-Harju politseijaoskonna menetlustalituse juht Inna Toater teatas aga, et nemad juba said ööl vastu kolmapäeva teate juute halvustavate sõnumite levitamise kohta Tallinna kesklinnas. «Politseipatrull käis sündmuskohal, tegi uurimiseks vajalikud toimingud ning eemaldas lendlehed autodelt.» Praegu selgitab politsei, kes need autodele paigaldas, ja seejärel otsustatakse, kas on alust menetlust alustada.