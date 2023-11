Terviseameti hinnangul aitab koroonaviiruse levikule kaasa inimeste nõrgenev immuunsus, tõenäoliselt ka hingamisteede hügieenimeetmete eiramine ning kokkupuutumine haigusnähtudega inimestega. «Ülemiste hingamisteede ägedate nakkuste valimipõhiste andmete alusel saab Covid-19 haigestumise intensiivsust hinnata keskmiseks. Muudesse ägedatesse ülemiste hingamisteede nakkustesse haigestumine on samuti kasvutrendis, see on hooajale iseloomulik,» kirjutab amet oma analüüsis.