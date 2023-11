FOTOD ⟩ Läti uus peaminister tegi esimese visiidi Eestisse

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles oma Läti ametikaaslasega kohtumise eel, et on Siliņaga rahvusvahelistel üritustel varem mitu korda vestelnud, aga nüüd on tegemist nende esimese kahepoolse kohtumisega. Peaministrite aruteluteemad hõlmasid transpordi- ja energiaühendusi, julgeolekut ja Ukraina toetamist. Ka õhtul antud ühisel pressikonverentsil rõhutati koostöö tähtsust Ukrainas toimuva sõja ja gaasivarustuse valguses. Siliņa ütles, et Eesti ja Läti on ühel meelel Rail Balticuga seonduvas, ning kinnitas gaasivarude olemasolu.