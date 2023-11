Inimestega suhtlemine viib interneti õigesse kohta, mitte lambalauta

RTK kommunikatsiooniosakonna juhataja Katrin Romanenkov ütles, et õigete piirkondade ja oluliste objektide määramisel tuleb rohkem suhelda kohalike omavalitsustega, sest just nemad said majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning tehnilise järelevalve ja tarbijakaitse ameti ette antud aadresside seast määrata, millised on piirkonna ja selle elanike seisukohast tähtsamad objektid. Omavalitsus andis neist ministeeriumile teada ning minister kinnitas kiire internetiühendusega liituvate objektide nimekirja oma käskkirjaga.