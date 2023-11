Kell kukkus: vald suunas Metsküla kooli lapsed teise kooli

Saare selgitas Postimehele, et küsimus on koolikohustuse seaduse täitmises ning kuivõrd Metsküla kooli puhul on tegemist geriljakooliga, siis ei olnud lapsed ametlikult ühegi üldhariduskooli nimekirjas. «Kuna see olukord on kaks kuud kestnud ja märgukirja [lapsevanematele] on saatnud nii haridusministeerium kui ka kohtuarutelus on toodud välja, et selline olukord ei saa jätkuda ning vallavalitsus peab sellele olukorrale reageerima. Oleme seda teinud ja elukohajärgse kooli määranud Lihula gümnaasiumi.»