Mida peaksid teadma ja tegema lapsevanemad haridustöötajate streigi puhul

Esmalt tasub kindlaks teha, kas lasteaed või kool, kus lapsed käivad, osaleb streigis. Kui see on nii, tuleb lasteasutusest küsida, kas neil on keegi, kes lapsi vastu võtab ja nendega tegeleb tunni aja jooksul, kuni streik kestab.

Iga lasteaed ja kool on ajutise lastehoiu ise moodi lahendanud, mistõttu tuleb see kindlasti järele uurida, enne kui lastega kohale lähete.

Lastevanemate liidu esimees Aivar Haller soovitab usaldada koole, kus lapsed käivad, sest ta on kindel, et õpetajad ja koolijuhid on läbi mõelnud, kuidas lapsi ka streigi ajal hoida. Samuti Haller soovitab lastele rahulikult ja avameelselt selgitada, kui nad huvi tunnevad, miks koolipäev tund aega hiljem algab. «Lapsed on taiplikud, küll nad mõistavad, miks õpetajad täna nii teevad,» usub lastevanemate esindaja.