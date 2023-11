Bussifirma: kahe miljoni eest sõidaksime Tartu–Riia vahet kaheksa korda päevas

«Uudis Tartu–Riia rongist on meile signaal, et paneme oma Tartu–Riia liinid kinni,» märkis transpordiettevõtja, mitme bussifirma omanik Hugo Osula, kelle kolme Lux Expressi bussiga saab praegu hommikul Tartust Riiga ning pärastlõunal ja õhtul tagasi.

«Saame oma kogemuse pinnalt kindalt öelda, et reisirongi jaoks sel liinil piisavalt reisijaid ei ole,» lisas Lux Expressi ärijuht Ingmar Roos. «Kui 2020. aastani käis Tartu–Riia vahel neli bussi, oli kõige populaarsem kell 5.25 väljuv buss (sõidab siiani – Ü. H.). Enne koroonat sõitis sellega kas Tartust või Valgast keskmiselt 14 inimest, enamik lennujaama, kust väljub hulgaliselt otselende maailma eri punktidesse. Ilma lennujaamaühenduseta on see teenus nöga. Nelja ühenduse peale üheksa reisijat per väljumine – selle taustal rääkida reisirongi käivitamisest?!»