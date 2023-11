INTERVJUU ⟩ Koolijuhtide ühenduse esimees: streik on märk suurest pettumusest valitsuses

Rahulolematus on seotud eelkõige sellega, et riigi tasemel on kogu aeg räägitud, kui oluline on haridus ja et õpetajate töötasu on prioriteet. Kuid pärast valimisi kõik ununeb või tulevad uued prioriteedid, nagu see, et eelarve peab olema tasakaalus. Praegu aga ärritab see, et nende probleemide lahendamine lükatakse kooli kraesse. Öeldakse õpetajatele, et teil ju palk tõuseb, teistel üldse mitte.

Just nimelt. Selline vastandamine tekitab koolikogukonnas ärritust. Mõistame ühiskonna vajadusi, kuid häirib valimiste-eelne konsensuslik lubamine – kui tähtsad on haridus ja õpetajate palk –, samas kui otsustamishetkedel prioriteedid muutuvad. Riigikaitse alal võeti ühiskonna tasandil vastu otsus, et see on meile tähtis, ning selle rahastamise osakaalu tõsteti. Argumendina nõudmiste vastu kasutatakse tõsiasja, et Eesti on hariduse osakaaluga SKTst Euroopas viiendal kohal. Me ei saa aga unustada, et Eesti haridus ongi võrreldes muu maailmaga olnud tulemuslikum. See on panuse hind. Ühiskonna ootus koolidele ja õpetajatele on aga järjest kasvanud.