GRAAFIK ⟩ Ülekoormus ja kindlustunde puudumine kõrvetavad õpetajad läbi

«Oluline on, et valitsus murrab oma lubadusi. Lubati, et õpetajate töötasu tõstetakse 120 protsendini riigi keskmisest ehk enam-vähem võrreldavaks kõrgharidusega töötajate palkadega,» rõhutas Voltri Postimehele. «Kui ministeerium räägib keskmisest palgast, tuleb rääkida ka sellest, kuidas see keskmine palk, mis on mõnes kohas päris hea, tuleb.»