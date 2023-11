Need lapsed, kes streigi ajal Viimsis siiski lasteaeda toodi, võeti vastu ja jäeti õue mängima. Rüblikuid valvasid seal asutuse tugipersonal ja juhtkonna liikmed. Majadesse, kuhu oma inimesi ei jagunud, saadeti appi Viimsi valla töötajad. Õpetajad alustasid täna tööd pärast hoiatusstreigi lõppu.

Viimsi lasteaia õpetaja, haridustöötajate liidu juhatuse liige Reet Lepp, kes tuli tööle kella 9ks, märkis, et Viimsis lõid streigis kaasa nii ametiühingu liikmed kui ka need, kes liitu ei kuulu. «Meie streikisime, sest soovime, et lasteaiaõpetajate töötasu jääks endiselt seotuks kooliõpetajate omaga.»