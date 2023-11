Riigiprokuratuur laiendas kriminaalmenetlust ka Eesti-Rootsi sidekaablile

«Eesti-Rootsi sidekaabli puhul oli teada, et selle läheduses olid merepõhjas inimese tekitatud jäljed ja kaabli läbilaskevõime oli mõnda aega häiritud. Kuna sideoperaator taastas juhtumi järel kaabli läbilaskevõime, siis ei saanud kaabel olla katki. Sidekaabli põhjalikuks uurimiseks, et selgitada välja, kas kaablil on inimese tekitatud kahjustusi või sellele viitavaid jälgi, tuli meil oodata ilma, mis võimaldaks merel uurimistoiminguid teha. Nüüd said kaitsepolitsei uurijad sidekaablit lähemalt vaadelda ja kinnitasid, et Eesti-Rootsi sidekaablil on kahjustusi, mille on põhjustanud inimtegevus,» ütles Olev.