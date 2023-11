Vanemlusmentor: mida teha, kui laste kasvatamisel emotsioonid üle pea kasvavad?

Jäppinen sõnas sedagi, et paraku on levinud müüt, et lapsekeskne ja rahumeelne kasvatus tähendab piiride mitte kehtestamist, sest piiri sisseseadmine ja hoidmine tekitab lapses negatiivseid emotsioone: kurbust, viha, pettumust. Tema sõnul on vastupidi: piirid on nii lapse arengus kui lapse ja vanema vahelises suhtes üliolulised.

«Lapsevanema roll on seada asja- ja eakohaseid piire, mis hoolitsevad lapse tervise, turvalisuse ja ellujäämise eest ning aitavad ühiskonnas funktsioneerida. Samamoodi on oluline määratleda oma isiklikud piirid, et ühegi pereliikme vajadustest kodus üle ei sõidetaks. Lapse arenguline ülesanne on aeg-ajalt neid piire testida ja katsetada.»

Ta selgitas, et kui laps piire testib, on vanema ülesanne neid edasi hoida – ja nii, et see ei oleks karistav ega ähvardav või ei õõnestaks sidet lapsega. «See aga ei tähenda, et piiride kehtestamine ei või tekitada lapses negatiivseid tundeid. Kui lapsele ei meeldi mõnd piiri hoida, on tema arenguülesanne oma emotsioone kogeda. Seejärel saab täiskasvanu aidata lapse emotsioonidest läbi, olles talle toeks.»

Lapse jonni taga on põhjus