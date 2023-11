Laagri alevikus aasta tagasi valminud Saue riigigümnaasiumi moodsa hoone tohututest akendest oli täna kell 8.50 näha, et noored istuvad laudade taga ja õpetajad seisavad klassi ees – tähendab, et õppetöö käib.

Direktor Taavi Vilba tuli Postimehe ajakirjanikele vestibüüli vastu. «Meil on õpetajatega kokkulepe, et kui kell saab üheksa, siis astuvad nad klassiruumist välja ja jätavad õpilastele iseseisva töö. Esimene tund lõpeb kell 9.40, mis tähendab, et 30 minutit on nad koos õpetajatega ja ülejäänud aja omaette.» Enamikus riigigümnaasiumites kestavad koolitunnid 70-75 minutit.