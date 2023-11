Saare teatas neljapäeval, et 17 Metsküla koolilast on kantud Lihula gümnaasiumi õpilaste nimekirja, aga ei öelnud, et selline teguviis on ebaseaduslik. Eesti seadused lubavad omavalitsusel määrata lapsele kooli, aga kooli nimekirja võtmiseks on vajalik lapsevanema nõusolek. Ükski sundkorras Lihula kooli direktori poolt nimekirja arvatud lapse lapsevanem pole selleks nõusolekut andnud. Lapsed õpivad ja õppisid ka eile Metsküla koolis.