Kaitseministeerium toetab uute kaitsetoodete arendust poole miljoni euroga

Toetust saanud seitsme projekti hulgas on lahingvesti küljes kantava droonituvastussüsteemi arendus, vaatlus-seadme prototüüp, mis aitab kaitsjatel avastada ja tuvastada vaenlast ka varjatud kujul, kaugjuhitavate gürostabiliseeritud relvaplatvormide juhtelektroonika ja tarkvara, automatiseeritud mobiilne vee taaskasutamise süsteem missioonidele, välihaiglatele ja välilaagritele, stardikatapuldi arendus 60 kg stradimassiga droonidele, uudne ja skaleeritav sidepidamise komplekt, mis võimaldab kaitsevägede digitaliseerimist jao tasemeni, ja tehisintellektipõhine andmesünteesilahendus lahinguvälja infohaldusplatvormile.

«Toetame kodumaiseid ettevõtteid kaitsetööstuse arendamisel kümnendat korda. Konkurss on andnud käegakatsutavaid tehnoloogilisi tulemusi. Igal aastal tekib tänu sellele sektorisse vähemalt kaks-kolm uuenduslikku toodet. Oluline on lõpptarbija vaade - toodete arendamisel ja testimisel tehakse koostööd kaitseväega,» sõnas kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler Tiina Uudeberg.

Eesti kaitse- ja kosmosetööstuse liidu juhi Kalev Koidumäe hinnangul on kaitseministeeriumi konkurss olnud oluline Eesti ettevõtete uute toodete arendamise toetamiseks ja äärmiselt vajalik meede, et ergutada innovatsiooni kaitsevaldkonnas.

«Konkursil osalevate ettevõte arendusprojektid on loodud paljuski tänast julgeolekuolukorda arvestades ja on võetud arvesse ka Ukraina kogemusi ja teatud võimelünkasid. Enamik tänavuste võitjate tooteid saaks tulevikus kasutada Eesti kaitsevõime tugevdamiseks,» sõnas Koidumäe.

Sel aastal esitati konkursile 20 taotlust 17 ettevõttelt, millest kvalifitseerus 16 projekti. Projektide kogumaksumus oli 3 miljonit eurot, millest 1,3 miljonit taotleti kaitseministeeriumilt. Maksimaalselt võib üks projekt toetust saada 200 000 eurot, kaitseministeeriumi toetus ühele arendusprojektile on 25-45 protsenti projekti kogumaksumusest.

2023 toetust saanud projektide nimikiri:

Rantelon OÜ «Soldier Personal Drone Detection System Quad-Band (SPDDS-QB)»

Toetus 148 371 eur, 45% projekti kogumaksumusest

Falconers OÜ «Multi-spectral imaging device to enhance enemy detection and targeting»

Toetus 33 300 eur, 45% projekti kogumaksumusest

HEVI Optronics OÜ «Development of control electronics and software for gyrostabilized remote weapon stations»

Toetus 90 000 eur, 45% projekti kogumaksumusest

Spacedrip OÜ «Automated Containerised Greywater Reuse System for defence forces»

Toetus 72 800, 25% projekti kogumaksumusest

ELI OÜ «PL-60 pneumatic launcher for drones»

Toetus 35 689 eur, 25% projekti kogumaksumusest

Wayren OÜ «Scalable squad digital communication kit»

Toetus 78 326 eur, 25% projekti kogumaksumusest

SensusQ OÜ «Sensor fusion and asset re-tasking module»

Toetus 103 272 eur, 25% projekti kogumaksumusest

Taotlusi hinnanud komisjoni kuulusid kaitseministeeriumi, kaitseväe, sisejulgeolekuasutuste, ülikoolide ja Eesti majandusarengut suunavate ametkondade esindajad.