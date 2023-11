Priit Hõbemägi ütles «Keskpäevatundi» sisse juhatades, et reedel oli koolilastel tore päev, sest kool algas tund aega hiljem. Ta lisas, et hoiatusstreik küll veel palgatõusu ei toonud, aga ühiskondlik toetus on õpetajate poolel.

Ainar Ruussaar tõi välja, et temaatika on tegelikult palgast laiem, sest lahendamata on koolivõrgu küsimus. «Me kõik tahaksime, et laps käiks kodu lähedal heas koolis, aga see pole riigile jõukohane.»