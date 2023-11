Kultuuriminister keerutas Ukraina hüvanguks plaate

«Iga võimalus panustada Ukraina võitu ja üles ehitamisse on väga oluline,» ütles Purga. «Heategevusüritusega toetasime neid Ukraina lapsi, kes on sõjakoleduste all kannatada saanud, elanud üle vanemate kaotuse, viibininud päevi või lausa kuid pommivarjendites, näinud oma kodude hävinemist. Ma ei suuda ette kujutadagi nende läbi elatut. Kindlasti on nende kogemuste mõju vaimsele tervisele laastav. Me teeme, mida me saame, kõikvõimalikel viisidel, et sõda lõppeks Ukraina võiduga ning see kaunis maa saaks võimaluse õitseda edasi.»