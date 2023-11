Aasta isa lastega ei pahanda: «Riid ei vii kuskile»

Sellist tunnustust ei oleks nelja poja isa ja kaheteist lapselapse vanaisa osanud ilmaski oodata. «Ma ju teadsin, kes on kunagi aasta isaks saanud ja kõik on lugupeetud tegelased, kes on Eesti riigi jaoks palju teinud. Mis mina nüüd siin oma väikses külas ja osavallas natuke aidanud,» sõnab tagasihoidlikult Loorens, kes aitas muu hulgas 90ndatel luua kohalikku Oru kooli ja on töötanud ka vallavanemana. Aasta isa kandidaadiks esitamine tehti salaja ja ka nüüd ei ole ta veel päris kindel, kes kõik selle taga olid. Loorens pakub, et äkki on see mõneti justkui elutöö äramärkimine.