«Eesti koolivõrgu ümberkujundamine on möödapääsmatu, ent saab olla edukas ainult siis, kui kogukond on kohalikule võimule partneriks ega ole sellest kõrvale jäänud. Ja ei saa unustada, et kõik koolid on erinevad, siin ei saa ühe vitsaga mõõta,» rõhutas Karis.