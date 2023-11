Lihtsad müügitöötajad või rahvusvahelise haardega rahapesijad? Danske-protsess sai terava alguse

Kuigi kõne all on aastad 2007–2015 ja mõni haldur lahkus Danskest aastaid enne rahapesuskandaali puhkemist – näiteks Lidmets 2010. aasta aprillis –, aitasid nad prokuratuuri süüdistuse järgi oma kliente ka pärast ettevõttest lahkumist. Riigiprokurör Alar Lehesmets selgitas istungi järel Postimehele, et kui kliendid vajasid abi pangakontode avamisel ja tehingute tegemisel läbi Danske, aitasid süüdistatavad, kes ise Danskes enam ei töötanud, seda teha teiste Danske töötajate vahendusel.