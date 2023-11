Eesti seksuaalvähemuste ühendus pani oma aktivistile pahaks Iisraeli toetamist

Organisatsiooni ametlikul kodulehel on kirjas, et Q-Space on uus kultuuriprojekt Eestis, mis on pühendatud queer-kogukonnale ja inimõigustele. Iga kuu korraldatakse LGBTQ teemadel filmiseansse, arutelusid, seminare ja muid üritusi. Koduleht rõhutab, et luuakse turvaline ruum, mis põhineb vastastikusel austusel. Oluline on, et lesbid, geid, biseksuaalid ja transseksuaalid jt soole mittevastavad inimesed saaksid tunda end vabalt, olla avatud ja mitte varjata oma identiteeti.